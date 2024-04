Operação contra a milícia em Seropédica tem seis detidos e material apreendido

Uma megaoperação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira (12) em Seropédica, Baixada Fluminense, prendeu 6 pessoas e apreendeu botijões de gás, armas, veículos, munições e outros itens. A ação visa combater os braços financeiros do grupo paramilitar que atua na região.

Na segunda-feira (8), um confronto envolvendo milicianos deixou um estudante da

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) morto e duas crianças

feridas.

A operação reuniu a corregedoria da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de

Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ) e Agência Nacional de

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e coordenada

pelo 3º Comando de Policiamento de Área da Baixada Fluminense (CPA).

O objetivo da operação, segundo a polícia, foi coibir irregularidades em que a milícia

se envolve, como construção irregular, transporte alternativo irregular, pirataria,

revenda irregular de botijão de gás de cozinha, construção e depredação ambiental

em áreas de preservação ambiental.

Segundo a PM, foram apreendidos: 523 botijões; 239 capas de celulares que

ostentava a logo sem a devida autorização da marca; 5 veículos; 1 simulacro de

fuzil; 1 carregador de fuzil com 13 munições calibre 556; 3 carregadores de pistola

com 22 munições calibre 9mm; 1 granada; 2 radiotransmissores; e um 1 cinto de

guarnição com coldre.