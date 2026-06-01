Operação contra braço financeiro do CV prende mulher de Rabicó, chefe do tráfico do Salgueiro
Raquel Neves dos Santos Mendonça, mulher de Rabicó, está entre os presos na operação realizada em seis estados
Uma nova fase da Operação Contenção foi realizada na última sexta-feira (29) por agentes das polícias Civil e Militar, numa ofensiva ao braço financeiro do Comando Vermelho (CV): além do Rio, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e prisão em outros cinco estados. Pelo menos 21 pessoas foram presas, entre elas está Raquel Neves dos Santos Mendonça, mulher de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como chefe do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, que também foi alvo da ação, mas escapou do cerco. A ofensiva contra a facção foi realizada um dia após o governo dos Estados Unidos classificar o CV e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.
Além da capital fluminense, a operação também se estendeu às cidades de São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti, no Rio. Também foram cumpridos mandados em outros estados, incluindo cidades de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.
Estrutura sofisticada
A investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), que durou um ano e quatro meses, apontou “uma sofisticada estrutura criminosa voltada à ocultação, dissimulação e lavagem de recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas”, especialmente no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O esquema já movimentou, de acordo com a especializada, mais de R$ 453 milhões.
Os valores movimentados pelo esquema foram identificados a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF), análises bancárias, afastamentos de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além de cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais realizados ao longo da investigação.
Além de equipes da DRE, a operação mobiliza agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), do Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica (DGPTC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e de outras unidades operacionais da Polícia Militar.