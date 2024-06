Operação contra lavagem de dinheiro e fraude bancária prende 4 pessoas no RJ

Equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, prenderam nesta quinta-feira (13) quatro integrantes de uma quadrilha que atuava no esquema de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias em grande escala.

Entre os presos estão dois funcionários de uma agência do banco Santander, em Petrópolis, na Região Serrana. Eles trabalhavam como gerentes da instituição financeira e são acusados de facilitar empréstimos bancários com assinaturas falsificadas.

Segundo as investigações, as transferências eram realizadas para as contas dos dois gerentes, apontados como líderes da organização criminosa.

O prejuízo para o banco Santander foi avaliado em mais R$ 500 milhões. Em apenas uma agência bancária, o prejuízo foi de R$ 8 milhões. Denúncias apresentadas ao Ministério Público mostram que o esquema durou ao menos três anos, e foi descoberto por investigações da Polícia Civil.

As investigações apontaram ainda que os alvos criaram 11 empresas laranjas para

movimentas os valores.

‘Operação Shell Company’ cumpriu medidas cautelares na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e em Petrópolis. Um dos presos também vai responder por posse ilegal de armas. Os agentes ainda apreenderam veículos de luxo, joias, eletrônicos, documentos, entre outros.