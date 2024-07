Operação da PF apreende cerca de R$ 200 mil com ex-prefeito de Duque de Caxias

Além de notas de reais, havia também dólares e euros. O dinheiro foi encontrados na casa de Washington Reis no no inquérito que apura suposto esquema de falsificação de cartões de vacina

A Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de R$ 200 mil em dinheiro vivo na casa do

ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB-RJ) nesta quinta-feira (4).

A maior parte do valor (R$ 164 mil) estava em notas de real. Havia, também, cerca de 7,5 mil dólares e “alguns euros”, que ainda serão contados e convertidos.

A PF vai investigar de onde vieram esses recursos, e por que estavam

armazenados em dinheiro vivo.

As buscas foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no inquérito que apura um suposto esquema de falsificação de cartões de vacina em Duque de Caxias, durante a pandemia de Covid. Também foi alvo a secretária de Saúde do município, Célia Serrano.

Reis divulga nota

Reis divulgou nota em que nega irregularidades, chama a operação de “covardia” e

diz que está “comprometido com a população fluminense”, ele é o atual secretário

de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio.

Presidente do MDB fluminense, o ex-prefeito foi prefeito da cidade por três

mandatos.

A Operação Venire

A 1ª fase da Operação Venire foi deflagrada em maio do ano passado. Os policiais

prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e

outros 5 suspeitos.

Teriam sido adulterados os cartões de vacina: do então presidente Jair Bolsonaro;

da filha mais nova dele, Laura; de assessores do então presidente