Operação da PF prende 4 por fabricar e vender cédulas falsas de real no Rio

Agentes cumpriram mandados em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Notas eram produzidas em laboratório gráfico

Policiais federais prenderam nesta terça-feira (6) quatro pessoas contra a fabricação e a venda de cédulas falsas de real em um laboratório gráfico na Baixada Fluminense.

A Operação Carcará cumpriu 3 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de

prisão domiciliar e 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de Duque de

Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Um dos alvos foi localizado na cidade de

Itapetinga, na Bahia.

“No laboratório, as equipes apreenderam grande quantidade de aparatos para a

falsificação de moeda, como papéis, impressoras, tintas, equipamento gráfico

variado, material de acabamento e máquinas de cartão de crédito, além de cédulas

falsas prontas e outras em fase de confecção”, descreveu a PF.

De acordo com as investigações, a quadrilha anunciava as notas falsas nas redes

sociais e enviava as encomendas pelo correio. Desde agosto, mais de 1.000

objetos postais suspeitos de conter moeda falsa foram enviados da região onde os

investigados operam, totalizando mais de 200 kg em cédulas ilícitas

comercializadas.

Ave de rapina

Os alvos responderão pelos crimes de organização criminosa, moeda falsa e

moeda falsa por equiparação, cujas penas somadas podem chegar a mais de 25

anos de reclusão.

Carcará é uma espécie de ave de rapina e a alcunha utilizada pela organização

criminosa para comercialização de moeda falsa.