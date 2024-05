Operação da PM e da PF prende seis e apreende fuzis em Duque de Caxias

Os agentes apreenderam sete fuzis no Parque das Missões/Divulgação

Uma operação conjunta de policiais militares 15º BPM (Duque de Caxias) e equipes

da Polícia Federal, na última quarta-feira (15), prendeu seis suspeitos e apreendeu

sete fuzis apreendidos na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias,

na Baixada Fluminense.

Em protesto, por volta das 17h, moradores interditaram a Linha Vermelha com fogo

e pedaços de madeira interditando a via expressa nos dois sentidos. O protesto

durou cerca de 20 minutos. Os manifestantes foram dispersados por equipes do

BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas).

A ação foi coordenada pela Delegacia da PF em Nova Iguaçu e tinha como objetivo

cumprir um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Rio.

Os seis suspeitos foram presos após um confronto. Entre eles estava um foragido

da Justiça contra o qual havia condenações que, somadas, correspondem a 18

anos de prisão em regime fechado.

Conduzidos ao sistema prisional

Os presos e as armas apreendidas foram encaminhados à Delegacia da PF em

Nova Iguaçu para formalização dos procedimentos de polícia judiciária. Depois

disso, foram conduzidos ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da

justiça. Eles responderão pelos crimes de porte ilegal de armas de fogo de fogo,

associação para o tráfico e tentativa de homicídio.