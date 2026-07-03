Operação da PM na Cidade de Deus tem quatro presos e apreensão de armas e drogas na Zona Oeste do Rio

Um dos presos na operação na Cidade de Deus

Quatro suspeitos foram presos nesta quinta-feira (2) durante uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Durante a incursão, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, farta quantidade de entorpecentes e uma motocicleta com registro de roubo.

A ofensiva é liderada por policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá). A mobilização conta ainda com o apoio estratégico de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) vindas do 9º BPM (Rocha Miranda) e do 41º BPM (Irajá).

Segundo o comando da corporação, o principal objetivo da intervenção é sufocar o tráfico de drogas local e reprimir a alta incidência de roubos de veículos e de cargas na região. Os policiais também atuam na retirada de barricadas físicas instaladas por criminosos em vias públicas para impedir o acesso de viaturas.

Todo o material apreendido e os quatro detidos foram encaminhados para a delegacia da área, onde a ocorrência está sendo registrada.

Clima de insegurança

O clima de insegurança provocado pelo confronto e pela movimentação policial afetou diretamente o atendimento aos moradores da região. Uma unidade de Atenção Primária da rede municipal suspendeu a abertura das portas no início da manhã, e a direção avalia as condições de segurança para iniciar o funcionamento nas próximas horas.