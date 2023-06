Operação da PM no Complexo do Chapadão deixa suspeito ferido

Um suspeito foi baleado durante uma operação que o 41º BPM (Irajá) realizada

nesta segunda-feira (5), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Com ele, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e drogas. O marginal foi socorrido para um

hospital da região.

De acordo com a PM, o confronto na região começou após bandidos atacarem a

tiros equipes do batalhão de Irajá, afirmou a PM. Em nota, a corporação informou

que “durante um patrulhamento pelo interior da comunidade, os agentes foram alvo

de disparos efetuados por criminosos armados”.

Ainda segundo a PM, a ação no Chapadão tem por objetivo coibir a movimentação

de criminosos e os roubos de veículos e cargas nos acessos à comunidade.