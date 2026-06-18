Operação do MP mira bando que falsificava suplementos e dava descontos agressivos

Esquema que vendia produtos adulterados em grandes sites de e-commerce funcionava desde 2022 e gerou denúncia contra 14 pessoas

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou nesta quarta-feira (17), uma operação contra uma organização criminosa que vendia suplementos alimentares e produtos terapêuticos falsificados na internet. Segundo o CyberGAECO, o grupo atraía clientes em grandes plataformas de e-commerce oferecendo descontos agressivos, que chegavam a quase R$ 200 abaixo do preço de mercado. No entanto, os compradores recebiam mercadorias adulteradas. De acordo com a promotora Tatiana Kaziris, as fraudes incluíam absurdos como a mistura de gesso na creatina.

As investigações começaram após reclamações de consumidores dirigidas às plataformas e aos fabricantes originais. As queixas revelaram que os produtos defeituosos partiam de um mesmo endereço em Duque de Caxias.

A falsificação costumava ser grosseira, com cápsulas de tamanhos e cores diferentes das originais, além de embalagens sem lote ou data de validade, colocando a saúde dos usuários em grave risco. As empresas detentoras das marcas colaboraram com as investigações para identificar os fraudadores.

Busca e apreensão

Ao todo, promotores saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão na capital (Recreio dos Bandeirantes), na Baixada Fluminense (Duque de Caxias), na Costa Verde (Mangaratiba) e na Região dos Lagos (Cabo Frio e São Pedro da Aldeia).

O esquema já havia sido alvo de uma primeira fase em fevereiro de 2024, quando a Polícia Civil estourou um laboratório clandestino e um galpão de distribuição em larga escala. Os 14 denunciados responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa e falsificação de produtos.