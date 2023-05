Operação integrada deixa quatro mortos após troca de tiros no Rio

Quatro suspeitos morreram durante troca de tiros com policiais que realizavam um

conjunto de ações integradas em comunidades da Zona Norte do Rio, desde as

primeiras horas desta quarta-feira (24). O objetivo era prender criminosos de outros estados e líderes da facção que atuam nessas regiões.

As operações contaram com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais

(Core) e aconteceram nos complexos do Alemão e da Penha, além de nas favelas

do Flexal, no Engenho da Rainha, e de Manguinhos. Um fuzil e drogas a serem

contabilizadas também foram apreendidos pelos agentes.

No início da madrugada, traficantes teriam aberto bueiros, colocado pneus nas ruas

e espalhado óleo pelas vias, como forma de atrapalhar o deslocamento de policiais.

Pela manhã, barricadas foram incendiadas e um poste de energia caiu sobre

imóveis e próximo a um veículo, causando mais chamas. Em uma imagem,

moradores aparecem carregando um corpo enrolado em um cobertor, no Complexo

do Alemão.

De acordo com a PM, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope)

foram atacadas por criminosos que estavam escondidos na parte alta da

comunidade. Posteriormente, os agentes foram informados de que três homens

deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e dois deles não

resistiram. Já a unidade informou que recebeu três vítimas de tiros vindos da

operação e um deles já estava morto.

As ocorrências estão sendo registradas na Delegacia de Repressão às Ações

Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE). Na comunidade da Nova Brasília, ainda no Complexo do Alemão, equipes do Batalhão de Operação com Cães (BAC) encontraram uma plantação de maconha, onde haviam também

diversos tabletes da droga.