Operação mira aliança entre milícia e TCP que tenta barrar avanço do CV no Rio

O momento da prisão de Rodrigo Marques Carbone

A Polícia Civil do Rio realizou nesta quarta-feira (24) uma operação contra uma milícia aliada à facção Terceiro Comando Puro (TCP). O grupo criminoso atua em Rio das Pedras, Catiri e Catonho, e firmou a parceria para aumentar seu poderio bélico e frear as constantes tentativas de invasão do Comando Vermelho (CV) na região.

A ação da Draco (Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais em Rio de Janeiro) cumpriu mandados de busca e apreensão e focou nos dois principais gerentes financeiros e “puxadores de guerra” da organização: Rodrigo Marques Carbone, que foi capturado em Rio das Ostras, na Região dos Lagos; e Luick Ferreira Cabral Pequeno, que teve o mandado de prisão notificado na cadeia. Ele já havia sido preso em abril, em Niterói, ao lado de traficantes do TCP da Vila do João, durante uma tentativa de invadir uma comunidade rival.

Cobranças e braço armado

Segundo as investigações iniciadas em setembro de 2025, a dupla coordenava diretamente a extorsão de moradores, comerciantes e empreiteiras nas áreas dominadas, além de liderar invasões e confrontos armados.

Escutas e análises de celulares apreendidos comprovaram a atuação direta dos dois na divisão territorial e na contabilidade das taxas ilegais do grupo.