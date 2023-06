Operação mira em integrantes de torcidas organizadas no Rio

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra envolvidos em eventos violentos dentro e fora de estádios

A Polícia Civil, o Ministério Público do Rio (MPRJ) e o Juizado Especial do

Torcedor desencadearam, na manhã desta segunda-feira (5), uma ação de combate à intolerância esportiva, que tem como alvos integrantes de torcidas organizadas de

times cariocas. A segunda fase da operação Discórdia tinha como objetivo cumprir

28 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio e na Região Metropolitana,

em endereços ligados aos envolvidos em eventos violentos dentro e fora dos

estádios.

A ação foi realizada por mais de 30 equipes do Departamento-Geral de Polícia

Especializada (DGPE) e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática

(DRCI), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do MPRJ. De acordo com as investigações, os

confrontos entre as torcidas organizadas tem provocado “reiterados casos de

danos ao patrimônio público e privado, lesões corporais graves e até mesmo

mortes”. A investigação analisou mais de 200 horas de filmagens e mais de 80

depoimentos.

Primeira fase

Segundo o titular da DRCI, Pablo Sartori, a primeira fase da operação foi

responsável pelos pedidos de prisão de quatro presidentes de organizadas do

Flamengo, Fluminense e Vasco, enquanto a que aconteceu ontem, identificou e

realizou buscas nos endereços dos responsáveis por convocar e estimular as

brigas entre as torcidas. Já a terceira pretende identificar as funções dos

integrantes dessas organizações e pedir as prisões dos envolvidos.

Sartori disse que alguns alvos da operação estavam com tornozeleiras eletrônicas

que impedem o acesso aos estádios, mas em seus endereços foram localizados

bandeiras, produtos de venda para a torcida, que estava proibida, e rojões. Ainda

foram apreendidos celulares, um fuzil e uma pistola de ar, um soco inglês e

bastões. O titular destacou o uso de armas não proibidas em brigas de torcidas.

“Eles sempre fazem isso, eles optam por essas que são armas nas mãos deles,

quando vão ao estádio, mas que podem guardar em casa, porque isso não é

proibido. Mas, todos nós sabemos e acompanhamos que, quando eles chegam no

entorno do estádio com um porrete (bastão) desse, nós sabemos o que eles fazem

e qual o grau de estrago que isso pode causar, uma vez que no caso que iniciou

essa investigação, uma pessoa acabou morrendo”.

Investigação após mortes

Em 5 de março, a briga entre torcedores do Vasco e Flamengo, em São Cristóvão,

na Zona Norte, que deixou três mortos e outros nove feridos, antes do clássico no

Maracanã, deu início às investigações da especializada e a uma série de medidas

para evitar a violência das torcidas organizadas. No dia 13 seguinte ao episódio, o

Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos (JETGE) determinou o

afastamento da Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem do Vasco e Young Flu

de eventos esportivos, por cinco anos.

A decisão também determinou que, durante seis meses, 16 integrantes de

organizadas terão que se manter afastados de estádios em dias de jogo, sendo

monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Eles não podem deixar o estado do Rio

sem autorização judicial e precisam comparecer ao juízo a cada dois meses. Por

conta das investigações, as quatro torcidas foram proibidas de continuar atuando e

tiveram os CNPJs desconstituídos, além de contas, ativos e bens móveis e imóveis

bloqueados pela Justiça.