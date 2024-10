Operação mira quadrilha de fraude milionária contra planos de saúde empresariais no RJ

Ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público investiga esquema que envolve empresas e profissionais de saúde, causando prejuízos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual (MPRJ) deflagraram nesta segunda-feira (14) uma operação para desmantelar um esquema milionário de fraudes em planos de saúde empresariais. O objetivo é combater práticas ilícitas que geraram prejuízos financeiros às operadoras e comprometeram a prestação dos serviços médicos.

A estudante de direito Adriana Castro foi presa por chefiar o esquema de fraudes. Ela foi detida em casa e encaminhada para 12ª DP (Copacabana). Investigações apontam que Adriana forjava contratos com as operadoras de planos de saúde para distribuir os valores com funcionários fantasmas. O vínculo empregatício era falso, já que as empresas sequer tinham sede ou funcionavam de maneira regular. Em apenas uma operadora, o prejuízo foi de R$ 11 milhões em 5 anos.

Ela também foi candidata a vereadora pelo município de Itaguaí, na Região Metropolitana, mas não foi eleita. De acordo com a Polícia Civil, o filho dela, Pedro Castro, também é investigado por participação no esquema.

Atraíam “clientes”

Segundo as investigações, os alvos da operação atraíam os “clientes” com seguros sem carência e com mensalidades baratas. A fraude envolvia desde a criação de empresas fictícias até a inclusão irregular de beneficiários.

Os responsáveis, caso confirmada a participação no esquema, responderão por crimes como estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica.