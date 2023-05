Operação no Complexo da Maré tem tiroteio, 11 presos, mais de 100 veículos recuperados e drogas e armas apreendidas

Ação para combater o roubo de cargas e veículos mirou o Parque União e a Nova Holanda, locais usados pelos bandidos para esconder produtos de roubos

Agentes das polícias Militar e Civil realizaram na manhã desta quinta-feira (11) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, mais uma Operação Torniquete, que mira o roubo de cargas e veículos. Na ação, 11 suspeitos foram presos, 83 motos e 20 carros recuperados, além de um fuzil, oito pistolas, uma granada e drogas apreendidas nas comunidades Parque União e Nova Holanda. No local, um desmanche de veículos e uma refinaria de cocaína também foram encontrados.

Segundo a Polícia Civil, “o Complexo da Maré se tornou uma das bases operacionais da facção criminosa Comando Vermelho (CV)”, fornecendo armamento pesado (fuzis, pistolas e granadas) para a prática de roubos de veículos e de cargas.

Os roubos acontecem em várias regiões do Rio, como Barra da Tijuca e Recreio, na Zona Oeste, além de cidades da Região Metropolitana, como Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense. Os investigadores dizem que “o produto desses roubos é levado para o Complexo da Maré e para outras comunidades com atuação

da facção.

Na Nova Holanda e no Parque União, os criminosos armazenam e revendem as cargas roubadas; clonam veículos para revenda ou troca por armas e drogas; e fazem o desmanche de veículos para a revenda de peças. Os bandidos também usam os veículos roubados em outras ações criminosas e usam as comunidades como locais de cativeiro de vítimas sequestradas para transferências por Pix.

Ao menos, dois carros blindados estiveram nas comunidades. Um helicóptero também foi usado para sobrevoar a região.

Diversas especializadas

“Nesses locais eles se escondem, planejam suas ações, armazenam armamentos, munição, veículos roubados e levam o produto do crime que eles praticam fora da comunidade para o interior dessas comunidades”, disse o delegado André Luiz de Souza Neves, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE).

A operação contou com agentes das delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis e de Cargas (DRFA) e (DRFC), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).