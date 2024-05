Operação para show da Madonna encontra facas enterrados nas areias da praia no Rio

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou na madrugada de sexta (3), na Praia de Copacabana, a Operação Tatuí, com o objetivo de encontrar materiais e produtos

enterrados e escondidos na areia. O pente-fino é uma das ações do esquema de

segurança para o show de Madonna, neste sábado (4).

Os agentes encontraram 3 facas, 1 frigideira, panelas, 32 garrafas d’água e 70

cocos. Ainda foram removidas 4 toneladas de resíduos.

Um efetivo de 3,2 mil policiais vão fazer o patrulhamento em Copacabanapara o

show. Também serão usadas 64 viaturas e 65 torres de observação.

Os agentes também vão usar drones e câmeras de reconhecimento facial. Imagens

de câmeras de monitoramento da Prefeitura e da Polícia Militar serão enviadas em

tempo real para o centro de controle móvel, assim como as imagens captadas pelos

drones da PM. Um programa de computador que acessa o banco de dados de

procurados e foragidos da Justiça vai comparar os arquivos com as imagens que

chegaram ao centro de comando móvel. Quando alguém é reconhecido, o sistema

aciona um alerta e equipes são enviadas rapidamente ao local.