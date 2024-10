Operação tem seis criminosos baleados e fuzis apreendidos na Zona Norte do Rio

Policiais militares realizaram uma operação nesta sexta-feira (11) nas comunidades do Ipase, Trem, Juramento, Juramentinho e Flexal, todas na Zona Norte. Moradores relataram intenso tiroteio na região desde as primeiras horas do dia. Seis criminosos foram baleados.

De acordo com a corporação, no Morro do Trem e Ipase, em Vila Kosmos, as equipes foram atacadas a tiros e houve confronto, momento em que os bandidos acabaram atingidos. O grupo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Com eles, os agentes apreenderam seis fuzis, uma granada e uma pistola. O caso foi levado à 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Ainda segundo a PM, equipes do 41ºBPM (Irajá) atuam na região com apoio de equipes subordinadas ao 1ºCPA para coibir os roubos de veículos e retirar barricadas. A operação ainda está em andamento.

Nas redes sociais, o Instituto Fogo Cruzado registrou tiros nas proximidades do Conjunto do Ipase por volta das 6h30.

Em 2024, até o momento, os episódios de instabilidade e violência em diversas regiões da cidade ocasionaram 865 registros de fechamento temporário de unidades de saúde.