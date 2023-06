Operadora de internet faz serviço de quinta e coloca em risco moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Moradores de um bairro em Nova Iguaçu denunciaram empresa depois que cabos de fios energizados foram deixados no chão, na entrada de um condomínio

Descaso com a vida, irresponsabilidade e serviço mal feito. Frases para qualificar o

procedimento de uma operadora de internet em Nova Iguaçu, na Baixada

Fluminense, não faltam.

Moradores dos bairros Cerâmica e Ponto Chic, mas, principalmente do Condomínio

Monte Verde, estão revoltados com a empresa que realizou um serviço de

instalação de rede de internet, mas deixou para trás um emaranhado de fios no

chão, na entrada do conjunto habitacional, que fica na altura do número 548.

Eles decidiram denunciar o descaso é o péssimo serviço da distribuidora de sinal

de banda larga por causa dos perigos a que ficaram expostos, porque parte dos

fios está energizado. “É uma irresponsabilidade! As crianças vêm da escola, que

fica nas imediações, e passam sobre os fios. Além disso, têm pessoas idosas e até

com necessidades especiais, que moram no Monte Verde, que se arriscam porque

precisam entrar em suas casas. Está um caos”, desabafou uma moradora.

Transtornos na área

Ainda de acordo com os moradores, além dos riscos de descarca elétrica, há o

transtorno causado pelos fios. Os carros conseguem passar, mas muitos pedestres

precisam usar atalhos, mesmo correndo perigo de ser atropelado.

Até a última atualização dessa reportagem, o Hora H não havia conseguido o nome

da empresa de internet para fazer contato. E também se os fios foram retirados.

Por Antonio Carlos – Hora H