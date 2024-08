Orquestra Sinfônica Brasileira e jovens músicos da Baixada Fluminense fazem concerto em Nova Iguaçu

Orquestra Sinfônica Brasileira se juntará aos alunos atendidos pelo Conexões Musicais, programa de educação musical, para celebrar mais um ano de atividade

No domingo (1º de setembro), a Orquestra Sinfônica Brasileira se apresentará no Teatro de Nova Iguaçu em concerto gratuito, dividindo o palco com jovens e crianças da Baixada Fluminense que tiveram aulas de instrumento e canto coral promovidas pela Fundação OSB. Sob a regência do maestro Anderson Alves, a orquestra se juntará aos alunos atendidos pelo Conexões Musicais, programa de educação musical da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, para celebrar mais um ano de atividade.

Ao longo de 2024, alunos de 7 escolas públicas de Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias, Paracambi e Japeri vem tendo aulas de canto coral promovidas pelo programa da OSB. Agora, 112 crianças com idades entre 8 e 12 anos formam o Coral Conexões Musicais, que se apresentará ao lado da orquestra em Nova Iguaçu e vai colocar em prática o que aprendeu nos últimos meses.

A apresentação contará com a participação de alunos do Coral Conexões Musicais, formado por crianças de escolas públicas da Baixada Fluminense, e jovens estudantes de música de projetos sociais da região

Estudantes de música oriundos de cinco polos

Quem também se une ao concerto são os jovens estudantes de música oriundos de cinco polos parceiros da OSB na Baixada Fluminense, que tiveram aulas de instrumentos com músicos da OSB durante o ano. Ao total, 15 alunos dos projetos Orquestra Popular Ariano Suassuna, Universo da Música e Fundec – Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat, de Duque de Caxias; do Instituto Pastor Augustinho Valério, de Japeri; e do IBME, o Instituto Brasileiro de Música e Educação, terão a oportunidade única de tocar com uma orquestra profissional do tamanho da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Oficinas de regência

Além de estudar música orquestral e aprimorar a prática sinfônica com renomados instrumentistas, ao longo do ano esses polos também recebem oficinas de regência, arranjos e sustentabilidade. O evento do dia 1º visa proporcionar mais uma etapa importante para o aperfeiçoamento musical desses jovens e inspirar o interesse da comunidade pela música, promovendo a democratização do acesso à música de concerto ao atingir um público que está fora dos grandes centros urbanos e distante das salas de concerto tradicionais.

No repertório, a orquestra apresentará obras diversas que demonstram todo o potencial da música: a Fanfarra para preceder “La Péri”, de Paul Dukas; o Concerto Grosso “Fatto per la notte di Natale”, de Ancangelo Corelli; a Sinfonia nº 101 “O Relógio”, de Joseph Haydn, e o brasileiríssimo “Samba do Avião”, de Tom Jobim.