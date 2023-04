Ossada humana é encontrada em área de mata em Maricá pode ser de mulher desaparecida

Uma ossada humana encontrada na manhã desta terça-feira (11) em uma área de mata, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, pode ser a de uma mulher que está desaparecida desde o dia 20 de janeiro. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) estiveram no

local para recolher o material que vai ser analisado no Instituto Médico Legal (IML).

Familiares de Adriana Estevam, de 42 anos, moradora de São Gonçalo, na Região Metropolitana, acreditam que os restos mortais sejam dela. O marido e o filho de Adriana foram até o local e

reconheceram roupas e acessórios que a mulher usava no dia em que desapareceu.

Segundo a família, Adriana saiu de casa para uma entrevista de emprego, que eles acreditavam ser em São Gonçalo, mas a mulher foi vista descendo de um ônibus no distrito de Itaipuaçu, em Maricá.

Ainda de acordo com o marido de Adriana, imagens enviadas à DHNSG mostram o momento em que a esposa é sequestrada por homens em um carro.

Por nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar a vítima e apurar a causa da morte e a autoria do crime.”