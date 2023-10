Outubro Rosa: Belford Roxo promove palestras na policlínica do Palmeirinha

A Prefeitura está estendendo a programação do Outubro Rosa a diversas unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo (Semus) promoveu, na Policlínica

Maria Lúcia Barboza de Carvalho (Palmeirinha), mais um evento referente ao

Outubro Rosa, mês alusivo à prevenção ao câncer de mama. Foram ministradas

palestras sobre diagnóstico precoce, a importância do autoexame, nutrição,

hipertensão e diabetes, e oferecidos serviços como vacinação, consultas,

encaminhamentos para exames e auriculoterapia (acupuntura aplica nas orelhas).

“O nosso trabalho é de ‘janeiro a janeiro, como está no slogan do Outubro Rosa. Só

tenho a agradecer ao prefeito Waguinho e ao secretário (Municipal de Saúde),

Christian Vieira, por essa equipe maravilhosa da Semus e pelo apoio nessas

conquistas. E que esse trabalho continue e que venham mais conquista para a

saúde do nosso município”, expressou o coordenador das Policlínicas e Unidades

Especializadas da Semus, Admilson Figueiredo, na abertura das atividades.

Série de palestras

As enfermeiras Rafaela Souza e Dayane Ribeiro iniciaram a série de palestras

esclarecendo sobre os sinais que podem indicar uma neoplasia (tumor) no início.

“Sempre que se notar qualquer anormalidade na pele e nas secreções, tanto da

mama quanto da região genital, deve-se procurar um médico para uma avaliação”,

lembrou Rafaela Souza. A dona de casa Angélica Rosa da Silva, 43 anos, afirmou

ter gostado muito do evento, principalmente da palestra sobre diabetes e

hipertensão.

“Foi tudo maravilhoso. Sou hipertensa há muitos anos e comecei, recentemente, a

tratar também do diabetes tipo 2. As orientações da médica foram importantes.

Espero que tenham outras atividades como essas. A população precisa receber as

informações corretas de quem tem experiência”, enfatizou Angélica.

A Prefeitura de Belford Roxo está com uma extensa programação para o Outubro

Rosa. Através da Semus, as ações prosseguem em várias unidades de saúde até o

dia 30. Na próxima segunda-feira (16-10), as atividades acontecerão na Policlínica

Areia Branca (Tamoios), e na terça (17-10), na Policlínica de Heliópolis (PRS III),

ambas com início às 9h.

Diagnóstico precoce

A programação visa incentivar o diagnóstico precoce para os cânceres de mama e

colo do útero, doenças oncológica que mais acometem mulheres em todo mundo.

Quanto mais cede a doença é descoberta, maiores as chances de um tratamento

eficaz. A meta principal do Ministério da Saúde é reduzir o número de mortes por

câncer de mama, e o autoexame e as consultas de rotina ao ginecologista são

apontados como essenciais. Ao primeiro sinal suspeito, como alterações na pele ou

aparecimento de caroços nos seios e/ou axilas, uma consulta médica deve ser

agendada para um acompanhamento.

Prefeitura leva ação social à Vila Entre Rios

Em mais um evento referente ao Outubro Rosa, mês alusivo à prevenção ao câncer

de mama, a Prefeitura de Belford Roxo realizou uma ação social para levar serviços

de saúde à população. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semus),

estiveram mobilizadas para levar atendimento aos moradores da Vila Entre Rios e

adjacências. Foram oferecidos diversos serviços nas áreas de ginecologia,

fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia, além de vacinação, palestras e

encaminhamentos para exames específicos, como ultrassom das mamas.

As palestras enfatizaram a importância do autoexame das mamas, das consultas de

rotina e dos serviços públicos gratuitos oferecidos à população na rede Municipal.

Para atualização dos cartões de vacina foram oferecidos imunizantes contra gripe

(Influenza), Covid-19 e, especial, o Anti-HPV, vírus causador do câncer de colo do

útero.

A ação levou centenas de pessoas à sede da Igreja Batista Vila Entre Rios (Ibver)

onde também foram oferecidos agendamentos para confecção de documentos,

serviços de beleza, atividades físicas e auriculoterapia (acupuntura aplicada nas

orelhas).

Moradoras de várias idades aproveitaram o evento como as irmãs Júlia Ribeiro da Silva e Geovana Santos Ribeiro, de 13 e 10 anos, respectivamente. As duas jovens passaram pelo dentista e pela atualização das suas vacinas. “Isso é uma coisa ótima. Tem muita gente que não consegue ir ao dentista, e essa oportunidade é muito boa mesmo”, elogiou Júlia. “O melhor é que é tudo grátis”, completou Geovana.