Outubro Rosa é aberta em Belford Roxo com presença da deputada Daniela do Waguinho

Uma encenação teatral apresentada pelos atores Jo Monteiro, de 46 anos, e Silvio

Monte, 51, diretores da Ong Amigas do Peito Por Aí, emocionou usuárias e

funcionárias dos equipamentos sociais da Secretaria Municipal de Assistência

Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf). A peça retratou o relacionamento

de um homem casado com uma mulher diagnosticada com câncer de mama. O

inconformismo dele, a intolerância, ofensas e preconceitos impactaram a plateia

Entretanto, o amor pela vida, a força e a superação da personagem fizeram as

participantes aplaudirem, de pé, o trabalho dos artistas. O evento, realizado no

Teatro da Cidade, no Bairro Piam, em Belford Roxo, marcou o início da campanha

Outubro Rosa, abraçada pela Semascf por todo mês.

Também na plateia, a primeira-dama da cidade, deputada federal, Daniela Carneiro,

que assistiu a toda programação do evento, ao lado da Secretária Municipal de

Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite e do diretor do Hospital Fluminense, Leandro Santoro.

“Sensacional a apresentação dos artistas e a realização do evento que envolve um assunto de muita importância e compreensão. A saúde da mulher é pauta prioritária do meu mandato”, disse a deputada, que é autora da Lei de criação do Dia Nacional Contra a Endometriose, em 13 de março, e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à doença.

“O evento de hoje marca o início de uma campanha que estaremos desenvolvendo

durante todo o mês, em nossos equipamentos sociais”, avisou Tati Ervite.

Palestra com Assistente Social do Inca

O Câncer de Mama é a multiplicação de células anormais que causam tumores. “A

previsão é que até o final deste ano, 73.610 novos casos sejam diagnosticados”. A

informação foi apresentada durante a palestra da Assistente Social do Instituto

Nacional do Câncer (Inca), Sandra Maria Lisboa Veríssimo, chefe do Setor de

HC3/Câncer de Mama.

Com 32 anos de profissão, Sandra abordou a doença, fez alerta sobre a

importância da prevenção, como o autoexame e ainda, através de consultas e

exames de diagnóstico. Sandra destacou também direitos e benefícios constituídos

às pessoas em tratamento da doença e com sequelas, como isenções em impostos

e gratuidade em transportes, entre outros. “Não há uma causa única para o câncer.

Há muitos fatores. Por isso, a importância da prevenção, afirmou a Assistente

Social.

Artista diagnosticada com câncer

Jo e Silvio são casados há 19 anos, pais de uma menina de 12. Em 2006, ela foi

diagnosticada com o câncer de mama. Artista que também trabalhava como guia de

turismo, teve ideia, junto com o marido e a sua fisioterapeuta, em criar a ONG para

dar suporte a outras pessoas com o mesmo problema, oferecendo arte e lazer,

através de passeios gratuitos. A Instituição Amigas do Peito Por Aí já atendeu mais

de duas mil pacientes e, pelo menos, cerca de 10 mil pessoas indiretamente como

familiares, cuidadoras, corpo médico e estudantes. “A arte cura”, garante Jo. Aos 73

anos, usuária do CRAS Centro, Ilsa Maria da Conceição, disse ter adorado o

evento. “Ganhei meu dia com tanta informação e bons exemplos”, resumiu.