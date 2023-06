Ouvidoria Itinerante atende no Centro de Belford Roxo

Objetivo é promover diálogos, ouvir e mediar os anseios da população. Próximas paradas são Lote XV e São Bernardo

A Tenda da Ouvidoria Itinerante de Belford Roxo retomou as atividades nesta terça-feira (6) e atendeu os munícipes na Praça Eliaquim Batista. Com o objetivo de promover diálogos, ouvir e mediar os anseios da população, a equipe da Ouvidoria esteve presente para solucionar as demandas pertinentes do município. Os bairros do Lote XV e São Bernardo receberão a visita da tenda na próxima semana.

A ouvidora-geral de Belford Roxo, Joice Bigatti, organizou os atendimentos e

acompanhou as demandas dos belforroxenses. “Vamos seguir oferecendo esse

espaço dedicado ao morador da cidade, duas vezes por semana, percorrendo

diversos bairros”, comentou. “Todo cidadão será ouvido na tenda e a demanda

será encaminhada para os setores pertinentes. Estamos abertos para receber

elogios, críticas, sugestões e solicitações”, completou Joice.

Protocolo de identificação

O morador do Jardim Almo, Luis Teixeira, 55 anos, aproveitou a oportunidade para

esclarecer dúvidas com a equipe. “É muito importante poder recorrer a ajuda

através dos profissionais da tenda”, ressaltou. “Fui bem atendido pela Ouvidoria,

agradeço pelo pronto atendimento”, finalizou Luis.

O espaço da tenda da Ouvidoria Itinerante é aberto para moradores do município e

todo atendimento. Com o protocolo de identificação são recolhidas informações

básicas de contato como telefone, e-mail e a rua onde o visitante reside.