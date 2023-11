PAC Seleções tem inscrições estendidas até domingo, anuncia ministro Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante anúncio da prorrogação do

prazo de inscrições

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira (10) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu estender o prazo de inscrições de propostas para o Novo PAC Seleções até o próximo domingo (12).

Segundo Rui, já foram enviadas cerca de 16.600 propostas, e o governo pretende

chegar a 20.000. Rui Costa disse ainda que, dentre as ideias mais cadastradas,

estão: construção de creches, de escolas em tempo integral e de unidades básicas

de saúde, além da disponibilização de transporte escolar e de unidades móveis de

odontologia.

O ministro deu as declarações depois de reunião do presidente Lula com

representantes de 13 ministérios da área social do governo. Haverá uma seleção

das obras e propostas que de fato serão executadas, de acordo com critérios

técnicos e orçamento disponível. O ministro declarou que as obras do PAC Seleções

não dependem de emendas parlamentares, mas que há um esforço para que

congressistas façam emendas direcionadas a essas propostas para que o número

de ideias executadas seja maior.

Diálogo sobre emendas

Na última quarta (8), Lula defendeu que ministros de Estado e congressistas

dialoguem melhor sobre as emendas parlamentares para evitar “jogar dinheiro fora”

e fazer obras que “não sejam de interesse de todo mundo”.

A 2ª etapa do Novo PAC contempla projetos indicados por prefeituras e governos

estaduais. Estão previstos investimentos de R$ 65,2 bilhões, financiados pelos

ministérios das Cidades, da Saúde, da Educação, da Cultura, da Justiça e do

Esporte. São empreendimentos, em geral, de menor porte dos que os listados no

programa original, que teve grandes obras indicadas por Estados e ministérios.