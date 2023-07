Paciente amputado é jogado na calçada pelo Hospital Pedro II

O paciente, usando apenas fralda descartável, foi deixado na calçada perto do hospital

Um caso estarrecedor de desumanidade aconteceu na manhã da última segunda-feira (10). Um paciente que teve as pernas amputadas foi abandonado por profissionais de saúde na porta do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Ainda usando uma sonda, o paciente, que não teve a identidade divulgada, foi deixado sozinho na calçada, pelos maqueiros da unidade, sob o sol e sem qualquer assistência. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os dois funcionários foram demitidos.

O homem foi encontrado pela professora Tatiana Cristina de Almeida Borges, de 44 anos. “Nós o encontramos um pouco mais longe da porta do hospital. Os lojistas que estavam lá contaram que os maqueiros falaram que iam deixar em um lugar mais distante para não dar problema para eles. Acontece que a gente que levou ele para a porta. Ele estava de fralda, de sonda, sem condições de resolver nada. Deixaram ele ali podendo pegar uma infecção generalizada, sem amparo”, declarou a professora.

Ainda de acordo com Tatiana Cristina, o homem contou que foi deixado na rua após a assistente social do hospital afirmar que “não poderia fazer mais nada por ele”.

A professora alega que ele disse que preferia não passar o contato de familiares. “Eu fiquei indignada com aquilo tudo, então procurei a coordenação do hospital. Eles me falaram que ele não queria ligar para a família e foi uma escolha dele ir embora”, contou.

Segundo a coordenação do hospital, o paciente era conhecido da unidade de saúde, e supostamente tinha um “quadro de rebeldia”. O homem teria sido abandonado após deixar um abrigo em Búzios.

A mulher tentou obter mais informações sobre o paciente para fazer o acompanhamento dele, mas o hospital negou o pedido. Depois da intervenção, segundo Tatiana, o homem foi levado novamente para um leito da unidade.