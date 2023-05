Pacto contra Fome quer livrar 20 milhões de pessoas da extrema pobreza no Brasil

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome,

Wellington Dias, pontuou que são metas integradas para a retirada de pessoas da pobreza, a taxa de juros e ambiente de crescimento econômico adequados, a aprovação do novo marco regulatório fiscal, da reforma tributária e da política do ganho real para o salário mínimo.

A declaração foi dada nesta terça (23) no lançamento do Pacto contra a Fome, movimento suprapartidário e multissetorial que tem o objetivo de erradicar a fome no Brasil até 2030 e reduzir o desperdício de alimentos. O evento contou com a presença de lideranças do governo, academia, empresariado, entidades não governamentais e religiosas, entre outros.

Segundo o ministro, ainda este ano, com a implantação do pacto, cerca de 8,5 milhões de famílias, o equivalente a 20 milhões de pessoas, devem sair da extrema pobreza.

O movimento tem o objetivo de “engajar toda a sociedade para erradicar a fome de maneira estrutural e permanente e reduzir o desperdício em toda a cadeia de alimentos”. Além disso, pretende que ninguém passe fome no Brasil até 2030 e, para 2040, que todos no país estejam bem alimentadas.