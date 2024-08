Padeiro é morto com 10 tiros em Nova Iguaçu; família acusa o genro

Confusão teria começado por conta de uma chave de casa. Vítima chegou a ser socorrida para o Hospital da Posse

A Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato de um padeiro de 46 anos, na noite deste domingo (5), no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que teria defendido a filha para que ela não fosse morta, segundo a família.

O principal suspeito é o genro da vítima, que minutos antes teria agredido a mulher. Valdemir Araújo Lima foi baleado por pelo menos 10 tiros e não resistiu aos ferimentos.

Segundo Jayanne Santos Lima, de 24, filha de Valdemir, a briga com o esposo, um motoboy, de 31, começou após ela esquecer a chave na mochila do filho que tinha ido dormir na casa do avô.

“Estávamos em uma festa. Mas, meu filho, que tem 1 ano, dormiu e meu pai o levou, junto com a minha enteada de 3 anos. Só que a chave da casa onde morávamos ficou na mochila. A festa acabou e fomos para casa (no bairro Jardim da Veiga). Lá, ele pulou a janela e me deixou para fora de casa. Eu perguntei se ele me deixaria para fora e ele disse que era para eu dar o meu jeito”, lembra Jayanne.

A mulher disse que bateu duas vezes na porta e em seguida, o suspeito teria saído do local enfurecido e passou a agredi-la.

“Eu dei dois tapas na porta e ele já saiu me batendo. Me esmurrou, estapeou e me jogou escada abaixo, já que morávamos no segundo andar. Eu saí correndo pela rua e os vizinhos me levaram para a casa do meu pai [no bairro Luiz de Lemos]”.

Jayanne conta que, não satisfeito, o companheiro foi até a casa do sogro e tentou matá-la. Foi nesse momento, que Valdemir entrou na frente para defendê-la e foi baleado.

“Quando eu já estava lá com o meu pai, ele chegou armado e começou a me ameaçar. Eu estava com o nosso filho no colo e ele apontou para mim. Meu pai pediu para ele ir embora, para ele parar com aquilo, pois iria chamar a polícia. Foi nesse momento que ele atirou 10 vezes no meu pai. Foi na minha frente, na frente do nosso filho. Ele matou o meu pai”, conta a mulher aos prantos.

Em seguida, o suspeito teria voltado para casa e desaparecido. Após ser baleado, Valdemir foi socorrido por vizinhos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse.

“Socorremos meu pai. (Depois)Eu voltei lá aonde morávamos com a Polícia Militar. Mas, ele fugiu levando duas motos e as roupas. A mãe dele, que mora na casa de baixo, disse que não sabia onde ele estava”, conta a mulher.

Múltiplas perfurações

Em nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu disse que Valdemir Araújo Lima deu entrada no Hospital da Posse com múltiplas perfurações por arma de fogo e já chegou morto. Segundo o órgão, o corpo do padeiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e o suspeito está foragido.