Paes avisa que só vai começar o debate sobre o novo secretariado após a reunião do G20

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, já descartou qualquer possibilidade de tratar da composição do novo secretariado. De volta das férias, ele está focado na gestão e nos preparativos para a reunião do G20.

O debate sobre espaços na administração e nomes para o primeiro escalão somente será aberto em dezembro. Contudo, algumas diretrizes estão assentadas desde já. Os partidos aliados na campanha da reeleição serão contemplados; não precisam se preocupar. Há o entendimento natural de que as siglas que ofereceram apoio devem participar da gestão. As eleições de 2026 não estão no horizonte.

Quem for para negociação tentando transformar o preenchimento dos cargos numa espécie de leilão de posições com o governador Cláudio Castro vai perder tempo. Paes não entrará neste jogo e o aliado pode acabar se enfraquecendo num momento estratégico.

Secretarias municipais não são capitanias hereditárias. Ou seja: ninguém é dono de nada. No novo secretariado de Eduardo Paes não há direito adquirido: “Vou zerar a pedra”, antecipa o alcaide, cheio de gás depois de uma semana de merecido descanso pós-vitória retumbante nas urnas.