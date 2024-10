Paes defende armar a GM do Rio e instalar câmeras nos uniformes

Parte da Guarda Municipal poderá usar arma letal

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), voltou a defender o armamento de parte da Guarda Municipal . Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta quarta (9), ele enfatizou que não conseguiu avançar com a medida porque faltou apoio na Câmara dos Vereadores. Outra ação defendida por Paes é a instalação de câmeras nas fardas dos agentes, proposta com a qual afirma ter se comprometido e promete que vai cumprir.

“Sempre defendi (o armamento da Guarda) desde 2020, mas tem vereadores da minha base que não acham adequado, não querem votar de jeito nenhum. Mas nunca transformei isso num cavalo de batalha, uma questão de vida ou morte do meu governo. Mas é uma discussão que vamos precisar ter, deixar mais claro”, explicou.

O time de aliados de Paes na Câmara é forte após as eleições municipais. Além de 16 vereadores de seu partido serem eleitos, o número de aliados chega a 28 se contabilizados ainda parlamentares de partidos da coligação, o que representa mais da metade dos 51 eleitos. O número pode ser ainda maior, contando com vereadoras como Vera Lins (PP) e Thalita Galhardo (PSDB), de outras coligações.

Paes afirmou ainda que quer “entender qual é a política de segurança do estado” e em que o município pode auxiliar no tema. Já à colunista Ema Jurema, do jornal Extra, o prefeito pontuou que a população não deve ter medo de a Guarda Municipal ser armada, porque está “tratando dessa questão com muito cuidado”.