Paes é reeleito no 1º turno, segundo o Instituto Paraná

Eduardo Paes teria vitória sobre oito prováveis candidatos/Reprodução

Se a eleição fosse realizada hoje, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ganharia no primeiro turno. É o que mostra a pesquisa do Instituto Paraná.

Em um cenário mais competitivo, com nove prováveis candidatos, Eduardo Paes tem 46,1% das intenções de voto; seguido pelo delegado Ramagem, com 13,6%; Tarcísio Motta, 7,4%; Cyro Garcia, 4,5%; Otoni de Paula, 3,0%; Dani Balbi, 2,8%; Rodrigo Amorin, 2,1%; Marcelo Queiroz, 1,9% e Pedro Duarte, 1,6%. Não sabe e não respondeu, 7,0% e nenhum, branco e nulo, 10%.

Em outro cenário, mais enxuto, com apenas seis postulantes, Eduardo Paes mantém sua posição praticamente inalterada: 46,8%. Já o delegado Ramagem tem 15,6%; Tarcísio Motta, 8,1%; Dani Balbi, 3,4% e Marcelo Queiroz, 2,8%.

Os números mostram um pequeno crescimento do bolsonarista Ramagem sem a concorrência de Otoni e Amorin e Duarte à direita.

A rejeição registrada pela pesquisa mostra o seguinte quadro: Eduardo Paes, 25,4%; Cyro Garcia, 23,4%; Ramagem; 18,3%; Tarcisio Motta, 14,1%; Marcelo Queiroz, 11,5%; Rodrigo Amorin, 11,4%; Dani Balbi, 8,9%; Pedro Duarte, 8,8% e Otoni de Paula, 8,4%

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 29 de abril. Foram ouvidos 800 eleitores, com grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE sob o n.º RJ06897/2024.