Paes lidera no Rio com 49% das intenções de voto para reeleição, diz Pesquisa Quaest

A segunda pesquisa Quaest sobre a eleição de 2024 do Rio, divulgada nesta quarta-feira (24), mostra ampla vantagem do atual prefeito Eduardo Paes (PSD). O candidato à reeleição e aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem hoje 49% das intenções de voto, no cenário com todos os pré-candidatos testados pelo instituto.

Aparecem em seguida os deputados federais Alexandre Ramagem (PL), nome de

Jair Bolsonaro (PL), que tem 13%, e Tarcísio Motta (PSOL), que soma 7%. Já em

um cenário com menos candidatos, que repete o do levantamento anterior, Paes

permanece na liderança, com 52%.

Na amostra com maior número de nomes, Cyro Garcia (PSTU) e Rodrigo Amorim

(União) somam 3% cada. Já Juliete Pantoja (UP) e Marcelo Queiroz (PP) têm 2%,

enquanto Carol Sponza (Novo) e Dani Balbi (PCdoB) obtêm 1% cada. Intenções de

votos em branco, nulo e eleitores que não pretendem comparecer às urnas chagam

a 15%. Os que se dizem indecisos são 4%.

Apesar de Paes liderar com folga em todos os segmentos religiosos, a diferença é

menor entre evangélicos, segmento no qual o aspirante à reeleição tem 41% das

intenções de voto, ante 21% de Ramagem. Entre católicos, a vantagem é superior

à média geral: o prefeito soma 56%, contra 13% do candidato de Bolsonaro.

Contratada pela Rádio Tupi, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o

número de protocolo RJ-03444/2024. O nível de confiança é de 95%.