Pai de jovem morta na Rocinha recebeu a foto da filha ferida

O pai de Jenifer Carvalho Paes contou que recebeu uma foto da filha com a cabeça

ensanguentada pouco depois de ela ter sido encontrada morta na Rocinha, na Zona

Sul do Rio, na última segunda-feira (28).

A foto foi feita no dia 8 de julho pela mesma amiga que alertou a família sobre o

sumiço da jovem. Também moradora da Rocinha, a jovem disse que Jenifer vinha

sendo agredida pelo namorado, com quem morava.

Em depoimento à polícia, Gabriel de Oliveira Leal admitiu ter brigado com Jenifer,

mas negou o crime.

A avó de Jenifer diz que além de ser agredida, a neta vivia trancada em uma casa

sem geladeira, fogão e televisão. E, sem ter como cozinhar, se queixava de estar

passando fome.

O pai também disse que a filha reclamava que não tinha o que comer e chegou a

pedir dinheiro. Em uma das ocasiões, Rodrigo Carvalho enviou R$ 300 para a filha.

Em uma troca de mensagens com a amiga, Jenifer teria dito que Gabriel usou parte

do dinheiro para cortar o cabelo. O restante teria sido gasto por Jenifer com comida

para o casal.

Exame residuográfico

O exame residuográfico do material encontrado sob as unhas de Jenifer deve levar

até 10 dias para ter resultado. De acordo com a Polícia Civil, a coleta feita no corpo

da vítima sugere que houve luta corporal, mas só o laudo da perícia vai indicar de

quem são esses restos de pele coletados. A polícia trabalha com as hipóteses de

feminicídio e suicídio.