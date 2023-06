Pai de Neymar recebe voz de prisão durante ação de interdição de obra

Empresário Neymar da Silva Santos teve um bate-boca com a secretária

de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr., chegou a receber

voz de prisão nesta quinta-feira (22), durante um bate-boca com a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto.

A confusão aconteceu durante a interdição de uma obra na casa do jogador no

Condomínio Aero Rural, na cidade da Costa Verde fluminense. Um vídeo que circula

nas redes sociais mostra a ação e o momento em que ele recebe a voz de prisão.

Ao ser informado que seria autuado administrativamente e que a obra ficaria

embargada até que ele apresentasse todas as licenças necessárias para a

intervenção, Neymar Santos ficou alterado e questionou se não poderia usar a

casa.

Os fiscais responderam que poderia usar a casa, exceto a parte em que está sendo

feita a obra do lago artificial – interditada após denúncia de que houve

desmatamento, a quebra de rochas e o desvio de um rio.

Irritado, o empresário aumentou o tom de voz ao responder questionamentos da

equipe de fiscalização e acabou recebendo voz de prisão por parte da secretária.

“Que prender o quê? Eu estou dentro da minha casa, você está maluca? Você não

tem nem autorização para entrar aqui dentro”, questiona.

Amigos do empresário intervieram e pediram que ele se acalmasse enquanto

falavam com as autoridades. “Ele precisa agir com educação. A gente está aqui

cumprindo o nosso trabalho, agindo em conformidade com a lei, ele precisa se

aquietar”, diz a secretária.

Minutos depois, após conversas entre as partes, a secretária libera Neymar, que

estava acompanhado de um policial.