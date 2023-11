Pai de santo é assassinado a facadas na Zona Oeste do Rio

Wallace Bruno Coutinho Pereira foi encontrado morto em um terreiro de umbanda em Sepetiba

Um pai de santo foi morto em terreiro de umbanda em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, na manhã da última quinta-feira (2). Outras quatro pessoas também foram baleadas.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) foi acionada, às 8h, para checar uma ocorrência de homicídio no imóvel localizado na Rua Ari Chagas. Ao chegar no local, encontrou Wallace Bruno Coutinho Pereira, conhecido como Babalorixá Wallace Baiyn, sem vida.

Outros quatro feridos por golpes de faca foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Os bombeiros socorreram apenas duas vítimas, que recusaram ser encaminhadas para o hospital. Não há mais informações sobre os outros dois feridos.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada e investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) é responsável pelo caso.