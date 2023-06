Pai e filho morrem em ataque dentro de hospital em Resende, no Sul Fluminense

O piso do hospital ficou manchas de sangue após o ataque

Um ataque a tiros matou pai e filho e deixou outras três pessoas feridas no Hospital

Emergência de Resende, no Sul Fluminense, no fim da manhã desta quarta-feira (28), no bairro Jardim Jalisco. Paulo Cesar Martins da Silva, de 50 anos, e Renato Martins da Silva, 19, aguardavam o horário de visita na porta da unidade, acompanhados de outros dois familiares, quando foram alvos de criminosos armados.

A Prefeitura de Resende informou que o bando invadiu o estacionamento com um

carro e começou a disparar contra as vítimas. Após os disparos, o bando fugiu em

alta velocidade. Paulo e Renato morreram antes mesmo de serem socorridos por

funcionários da unidade.

Os feridos são um irmão de Renato, 26, um primo das vítimas, 43, que trabalhava

de maqueiro na unidade, além de uma terceira pessoa, sem relação com a família.

A ação criminosa provocou pânico na unidade de saúde.

Segundo a direção da unidade de saúde, as vítimas foram atendidas e logo na

sequência levadas para o Centro Cirúrgico da unidade. O maqueiro passou por

cirurgia de emergência e tem estado de saúde estável. Os demais feridos também

receberam atendimento na unidade. Um deles segue internado em estado grave

enquanto o outro foi liberado.

O caso é investigado pela 89ª DP (Resende). Os agentes da unidade fizeram

perícia no local e ouvem testemunhas que possam ajudar na identificação dos

autores e investigação da motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança

serão analisadas.