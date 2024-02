Pampolha assina a ficha de filiação ao MDB na sede histórica em São Paulo

Thiago Pampolha: data definida em negociação direta com o presidente

nacional da legenda, Baleia Rossi

As tratativas para a filiação do vice-governador de Rio de Janeiro, Thiago

Pampolha, ao MDB, já estão concluídas. O ato acontecerá em São Paulo, no

próximo domingo (4), às 11h30, na histórica sede do partido na avenida Ibirapuera.

A data foi definida em negociação direta com o presidente nacional da legenda,

Baleia Rossi, e o governador do Pará, Helder Barbalho, patrono da filiação do

político fluminense. Os dirigentes emedebistas alertaram Pampolha sobre a

necessidade de ele assinar a ficha partidária antes das convenções estaduais

marcadas para a última semana de fevereiro.

Do Rio, confirmaram presença o secretário nacional de Saneamento, Leonardo

Picciani; o presidente em exercício do diretório estadual, Washington Reis; e o pré-

candidato à prefeitura do Rio, deputado Otoni de Paula.