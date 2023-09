Pampolha pode ser o candidato de Cláudio Castro a prefeitura do Rio

Vice-governador Thiago Pampolha pode entra na disputa

Ganha força no Palácio Guanabara a possibilidade de o vice-governador, Thiago

Pampolha, se candidatar a prefeito na capital. Noticiada pelo jornalista Cláudio

Magnavita, do Correio da Manhã, a proposta já tem muitos adeptos no entorno do

governador Cláudio Castro.

A candidatura de Pampolha teria o condão de aglutinar a base de Castro, sem riscos

para o vice-governador, que não estaria obrigado a renunciar ao cargo. Na pior

hipótese, ele teria uma superexposição no período eleitoral, ajudando a consolidar a

imagem do governo na capital – região historicamente mais frágil para Palácio

Guanabara. De resto, a disputa municipal lhe daria musculatura eleitoral para 2026,

quando, então, disputaria o Palácio Guanabara na condição de candidato oficial do

grupo, já sentado na cadeira de governador do estado, diante do provável

afastamento de Cláudio Castro para concorrer ao Senado.