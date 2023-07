“Pancadaria” em grupo de whatsapp do PL leva Côrtes a bloquear geral

Deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protagonizaram uma

briga em um grupo de WhatsApp da bancada. A confusão, com direito a

xingamentos, acusações e até ameaça de saída da legenda, aconteceu três dias

após se dividirem na votação da Reforma Tributária na Câmara.

Na tarde do último domingo (9), para tentar conter a intriga, o líder da sigla, Altineu Côrtes (PL-RJ), decidiu bloquear o grupo. Assim, a ninguém mais foi permitido a enviar mensagens.

Na votação em primeiro turno da proposta que muda o sistema de impostos do

país, o partido deu 20 votos a favor, enquanto 75 foram contrários.

A discussão começou quando Vinícius Gurgel (PL-AP) reclamou da perseguição de

“extremistas” contra os 20 parlamentares que votaram a favor da reforma.

André Fernandes (PL-CE), um dos mais radicais da legenda, rebateu Gurgel:

“Vocês quem?”. Gurgel, por sua vez, disse: “Você, amigo, é um deles, pede

expulsão, não respeita! Preferia você em outro partido”.

Fernandes, no entanto, rebateu: “Não me chame de amigo. Não lhe dei essa

liberdade”. Minutos depois, Cortês bloqueou o grupo e impediu que novas

mensagens fossem enviadas.