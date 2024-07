Pane cibernética afeta voos, hospitais e sistemas do Supremo e de bancos

A pane afetou operação de aeroportos, como o Galeão, onde causou

imensas filas para embarque de passageiros

Os efeitos da pane cibernética global que afetou várias regiões do mundo nesta sexta-feira (19) afetaram aeroportos no Brasil. Pela manhã, no Galeão, no Rio, e em

Guarulhos, em São Paulo, empresas aéreas já enfrentavam algumas dificuldades

operacionais, resultando em atraso de voos e formação de filas para os

passageiros.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), o problema não afetou

o controle de tráfego aéreo no Brasil, impactando pontualmente apenas operações

de check-in de algumas companhias aéreas. Além dos voos, o Brasil também teve

plataformas bancárias e outros setores afetados com o apagão, como hospitais e

plataforma do STF.

De acordo com a RIOgaleão, concessionária responsável pela operação do

aeroporto internacional, sete voos da Azul e um da JetSmart apresentavam atraso

por volta das 11h. O sistema do aeroporto, porém, operava normalmente.

A Azul reconheceu que a pane global impacta “indiretamente o sistema de reservas

e operação na aviação mundial” e, com isso, alguns voos podiam sofrer atrasos

pontuais. Gol e Latam disseram que seus voos não foram afetados.

Check-in manual

A Azul operou com check-in manual por causa do pane. A recomendação da

empresa aos passageiros que têm voo marcado para hoje e ainda não tenham feito

o check-in é que cheguem ao aeroporto com maior antecedência e se dirijam ao

balcão de atendimento da companhia.

A Latam recomenda que os passageiros verifique o status do voo como medida de

precaução no site https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens. A companhia diz que lamenta eventuais inconvenientes aos passageiros e que eles são alheios a sua responsabilidade.

Bancos com instabilidade

Desde a madrugada de ontem, com o início do apagão, usuários de bancos relatam

problemas para utilizar as plataformas. Bradesco, Pan, Next e Neon estão entre os

que mais têm registros de ocorrências. Já Itaú, Banco do Brasil e Nubank seguem

funcionando normalmente.

Em nota, o Bradesco reconheceu que seus sistemas foram afetados pelo apagão,

mas voltaram a funcionar, com ocorrência isoladas de intermitência.

O apagão cibernético afetou também a coleta de exames laboratoriais do Hospital

Sírio-Libanês, em São Paulo, que precisou ser suspensa temporariamente.

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que foi afetado durante a madrugada

pelo apagão cibernético global. A Corte afirmou, contudo, que os sistemas judiciais

e os principais sistemas administrativos já estão funcionando adequadamente.

De acordo com a instituição, alguns serviços de apoio, principalmente os utilizados

pelo público interno, ainda estão sendo reativados. O site do tribunal foi

restabelecido às 7h.

CrowdStrike

O problema estaria relacionado a sistemas que utilizam Windows na empresa

CrowdStrike, uma fornecedora de serviços de segurança digital.

A Microsoft afirma que a falha já foi resolvida, mas que problemas residuais ainda

podem ocorrer. Não há indícios de que o apagão esteja relacionado a um ataque

hacker.