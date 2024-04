‘Papa tudo’ de prefeitura da Baixada Fluminense está preste a ser preso

O negócio está puxado para um servidor público que exerce cargo de confiança no

primeiro escalão de uma prefeitura da Baixada Fluminense. Encarregado de

movimentar vultosas quantias de dinheiro público, o personagem da denúncia

enviada ao Sombra, que adora roupa de marca, gosta de um chapéu cangaceiro e

possui todos os atributos de um chefe de quadrilha, está prestes a ser preso. Ele é

mau-caráter, mentiroso, trapaceiro, mercenário e traidor. Ou seja, marginal da pior

espécie.

Diz a fonte que o marginal de terno e gravata cresceu tanto o olho no dinheiro que

movimenta, que passou a agir de má-fé, manchando os negócios da prefeitura com

os fornecedores através do crime de extorsão, na tentativa de conseguir engordar a

conta bancária dele próprio. E a polícia já está em seu encalço.

Tanto é verdade que existem dois inquéritos abertos contra ele, que ganhou o

apelido de ‘papa tudo’: um na Polícia Civil do Rio; e outro na Polícia Federal.

Atento ao desenrolar dessa trama de corrupção envolvendo um homem de

‘confiança’ do prefeito, o Hora H vai passar a cobrar das duas corporações o

andamento dos processos na torcida de que esse malfeitor caia logo na prisão.