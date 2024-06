Para-brisa de carreta é alvo de mais de 20 tiros durante tentativa de assalto na Zona Norte do Rio

Uma carreta foi atingida por cerca de 20 tiros no para-brisa durante uma tentativa de assalto, no fim da madrugada de ontem (17), na Estrada do Itararé, na Zona Norte do Rio. Os criminosos pretendiam roubar o veículo, que transportava uma carga de produtos de limpeza avaliada em R$ 64 mil.

O bando foi interceptado por policiais e houve confronto. Por conta do tiroteio, o trânsito na região chegou a ser interditado na Estrada do Itararé e na Avenida Itaoca, mas foi reaberto pouco tempo depois. Ninguém ficou ferido no confronto e o motorista da carreta passa bem.

Segundo a polícia, os criminosos abordaram o caminhão na Penha e ordenaram que o motorista dirigisse até a Linha Amarela. Policiais que faziam patrulhamento na região estranharam a movimentação da carreta, que estava sendo escoltada por uma moto e um carro, e realizaram a abordagem. O bando reagiu disparando contra os agentes e houve confronto.

Carga recuperada

A carga de produtos de limpeza foi recuperada e um dos criminosos foi preso. O caso foi registrado na 21ªDP (Bonsucesso), para onde a carreta foi levada.