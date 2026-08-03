Paracambi, na Baixada Fluminense, é destaque internacional por conquistas na educação

O prefeito Andrezinho, o aluno Caio Mattos, que representou o Brasil e conquistou a medalha de bronze na World Mathematics Invitational 2026, ao lado da comunidade escolar. A conquista evidencia o trabalho realizado pela rede municipal de ensino, com o comprometimento de professores, equipes escolares e famílias na formação dos estudantes

Nas últimas semanas, a cidade de Paracambi vem sendo representada por munícipes em diferentes lugares ao redor do mundo. Os destaques envolvem conquistas na educação e a participação em eventos internacionais, que projetam o nome do município além das fronteiras do país.

No início de julho, o estudante Caio Mattos, da Escola Municipal Prefeito Nicola Salzano, representou o Brasil e conquistou a medalha de bronze na World Mathematics Invitational 2026 (WMI), uma das principais olimpíadas internacionais de matemática do mundo, realizada em Tóquio, no Japão.

A conquista evidencia o trabalho realizado pela rede municipal de ensino, com o comprometimento de professores, equipes escolares e famílias na formação dos estudantes, além de levar o nome de Paracambi ao cenário internacional da educação.

O município também ganhou reconhecimento no IV Encontro Continental de Estudos Afro-Latino-Americanos, realizado em Cali, na Colômbia. As professoras Ângela Brêtas e Denise Francisco Góes apresentaram o trabalho “A UFRJ e a Lei nº 10.639/2003: a educação antirracista na educação básica, uma experiência em Paracambi”, mostrando as práticas desenvolvidas nas escolas da rede municipal.

Parceria com a UFRJ

O projeto de educação antirracista é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Paracambi e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), construída com o objetivo de fortalecer a implementação da Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas.

O projeto promove ações pedagógicas voltadas à valorização da diversidade, ao fortalecimento da representatividade e ao enfrentamento do racismo no ambiente escolar.

A secretária municipal de Proteção e Políticas para as Mulheres, Roberta Fornasier, e o professor de História e coordenador do projeto, Martins Ribeiro, representaram Paracambi e compartilharam a experiência do município com pesquisadores, educadores e representantes de diversos países da América Latina.

Embarque para o Vietnã

E, nesta semana, Dante Mattos de Araújo e Daniel Lopes Moura Quina, estudantes do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Paracambi, embarcaram para o Vietnã para disputar a Asia International Mathematical Olympiad 2026 (AIMO). A participação nesta fase foi possível devido aos bons resultados conquistados pelos alunos em etapas anteriores realizadas no Brasil. Este é o terceiro ano seguido que estudantes paracambienses da instituição representam a cidade em competições desse tipo na Ásia.

As conquistas e participações internacionais reforçam o investimento de Paracambi na educação e valorizam o trabalho desenvolvido por estudantes, professores e instituições parceiras. Ao ganhar visibilidade em competições acadêmicas e eventos científicos, o município fortalece sua presença no cenário internacional e evidencia o potencial da educação como instrumento de desenvolvimento e geração de oportunidades.