Parlamentares da Coreia do Sul visitam Alerj pela primeira vez

Deputados da Coreia do Sul, junto com o cônsul Insang Hwang, visitaram o Palácio Tiradentes, na Assembleia Legislativo do Rio (Alerj), nesta terça-feira (1º/8). O obetivo é estreitar relações com o Parlamento fluminense. A comitiva foi recebida pela 2ª vice-presidente da Casa, deputada Tia Ju (REP), que propôs a inclusão de duas datas comemorativas coreanas no calendário do estado.

“O estado de São Paulo já comemora a imigração Coreana no Brasil, no dia 12 de fevereiro e, no dia 15 de agosto, o Dia da Cultura Coreana. Queremos trazer essas datas também para o calendário do nosso estado, essa é a ideia”, explicou Tia Ju.

O deputado da Coreia do Sul, Se. Hack Yong Kim, disse que era muito importante para eles, além de visitar pontos turísticos como o Cristo Redentor, fazer essa visita à Alerj. “O povo coreano tem uma boa impressão do carioca e das paisagens e belezas do Rio, que são visivelmente incríveis, mas queríamos também contar com o apoio do Parlamento aos turistas coreanos, principalmente em relação à segurança”, pediu Kim.

Aumento de investimentos

Nos últimos anos, houve um aumento expressivo de investimentos sul-coreanos no Brasil. Só em 2022, o Rio de Janeiro exportou mais de US$ 45 bilhões para a Coreia do Sul. Entre os principais produtos exportados estão combustível, ferro e aço. Em 2021, a Coreia do Sul foi o 8º maior parceiro comercial do Brasil no mundo e o 3º na Ásia, atrás apenas da China e da Índia. Além disso, há expectativa de aumento do fluxo de comércio por meio da assinatura do acordo Mercosul-Coreia do Sul, cujas negociações começaram em maio de 2018, em Seul, e seguem em andamento.