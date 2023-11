Parlamento Juvenil da Alerj dá posse a 98 novos membros

Programa possibilita que alunos da rede pública estadual vivenciem o dia a dia de deputados

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) iniciou, na última segunda-feira (27), a 14ª edição do Parlamento Juvenil, evento que reunirá 97 alunos da rede pública estadual de ensino para vivenciar o dia a dia dos deputados estaduais, além de discutir assuntos de interesse da população.

A abertura aconteceu no Palácio Tiradentes com a diplomação dos jovens parlamentares eleitos. Na ocasião, também foi realizada uma solenidade em comemoração aos 20 anos do Parlamento Juvenil e a eleição da nova Mesa Diretora.

Ao longo da semana, os parlamentares juvenis terão a oportunidade de realizar a defesa dos próprios projetos de lei em pronunciamentos na tribuna.

Os jovens também vão compor e participar de comissões permanentes da Alerj, como a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), entre outras atividades.

Na sexta-feira (1º), quando termina a chamada “Semana Parlamentar”, será realizada a votação dos projetos no plenário da Alerj.