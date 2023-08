Parlamento Juvenil inova com eleições on-line dos representantes de escolas

Nas edições anteriores, apenas o segundo turno tinha esse sistema

O primeiro turno da 14ª edição do Parlamento Juvenil começou, ontem (31/07), com votações on-line. Será a primeira vez que o programa terá um processo eleitoral

totalmente virtual. Nas edições anteriores, apenas o segundo turno tinha esse

sistema, enquanto no primeiro a votação era em papel e de forma presencial.

A escolha dos representantes das escolas dura dois dias. O PJ é um projeto da

Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), desenvolvido em parceria com a Secretaria de

Educação (Seeduc), que está completando 20 anos.

Agora, os alunos podem votar a qualquer hora do dia pelo site do programa. “Tudo

isso tem uma finalidade: fazer com que o PJ seja cada vez mais inclusivo. Nosso

foco é inspirar essa juventude e reconhecer seu potencial transformador”, contou o

coordenador do parlamento, deputado Danniel Librelon (Republicanos).

A ideia é dar mais transparência ao processo de votação. Para votar, o aluno

precisa se cadastrar no site do PJ, inserir seu número de matrícula e escolher o

representante estudantil que ele quer eleger. O gestor do programa, Alessandro

Santos, afirmou que a mudança traz comodidade e ainda mais eficiência à votação,

além de facilitar o dia a dia das escolas. “Não tem mais necessidade de mobilização

nos dias de eleição e as aulas podem seguir normalmente”, explicou.

Neste ano, os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental também poderão participar

do processo, votando no segundo turno.