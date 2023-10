Parque São José em Belford Roxo recebe Mutirão do Idoso com serviços de saúde

Os serviços de Balcão de Empregos, MEI, BPC/LOAS, anistia de IPTU, CPF e uma variedade de isenções também foram ofertados para os idosos

Na manhã desta sexta-feira (6), a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria

Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, em parceria com

diversas Secretarias, promoveu o Mutirão do Idoso, em frente à escola municipal

Malvino José de Miranda, no bairro Parque São José. Diversos serviços de saúde,

trabalho e assistência social estiveram à disposição na ação integrada com outras

secretarias.

Dentre as atividades oferecidas foi possível realizar atendimentos com nutricionista,

psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, equipe de enfermagem e

multiprofissional. Os serviços de Balcão de Empregos, MEI, BPC/LOAS, anistia de

IPTU, CPF e uma variedade de isenções também foram ofertados para os idosos.

Além disso, também foram realizados encaminhamentos médicos para mamografia,

ultrassonografia, preventivo e exame para saúde do homem.

Ações das Secretarias

A secretária municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Cristiane

do Sobreira, destacou que o mutirão beneficia o público idoso que precisa de

acolhimento. “É sempre uma felicidade enorme em poder trazer tantos serviços para a melhor idade. Eles merecem o nosso carinho e atenção”, afirmou. “Agradeço a todas as secretarias empenhadas que apoiaram o evento e ao prefeito Waguinho

que nunca mede esforços para atender à população”, acrescentou Cristiane.

“Estava precisando desse benefício”

A aposentada e moradora do bairro Jardim Bom Pastor, Geni Ferreira, de 80 anos,

agradeceu pela organização do evento. “Isso é maravilhoso, é muito bom mesmo.

Estou feliz por conseguir emitir a minha certidão de nascimento. Foi rápido e fui bem atendida por todos”, declarou Geni.

“Vim buscar um RioCard que venho tentando há muito tempo. Agradeço de coração

pela ajuda, estava precisando desse benefício. Espero que tenhamos mais ações

como essa na cidade”, completou a cozinheira e também moradora do Jardim Bom

Pastor, Irene de Oliveira, de 70 anos.