Partidos de extrema direita crescem na Europa com o nacionalismo atualizado

Propaganda de político do AfD na Alemanha

ALEMANHA – Na semana passada, um pequeno terremoto agitou a cena política

alemã. Pela primeira vez o partido Alternative für Deutschland (AfD), de extrema

direita, conseguiu eleger um prefeito no país. Trata-se de Hannes Loth, da pequena

cidade de Raghun-Jessnitz, no estado da Alta Saxônia. No município de quase 9 mil

habitantes, Loth, com 51% dos votos, derrotou seu adversário Nils Neumann, que

se apresentava como candidato independente.

Dias antes, o AfD conseguira eleger seu primeiro administrador distrital, em

Sonneberg, no estado da Turíngia. Este estado é o único da Alemanha a ter um

governador do Die Linke, partido de esquerda. Mas se houvesse eleição hoje, o

AfD chegaria na frente, com 28% dos votos, contra 22% da Linke, e a

conservadora União Democrata Cristã (CDU) em terceiro, com 21%.

Estes números confirmam o enraizamento da extrema direita na antiga Alemanha

Oriental. Mas o AfD vem fazendo progressos em todo o país. Se houvesse hoje

eleições gerais, a CDU viria em primeiro lugar, com 28% dos votos. Também pela

primeira vez o AfD chegaria em segundo, com 20%, superando o Partido Social-

Democrata (SPD), do atual chanceler Olaf Scholz, que ficaria em terceiro, com

18%. Os Verdes teriam 14% e o liberal FDP, ambos da coalizão governamental,

ficaria com 7%. A Linke, com apenas 4%, sequer entraria no Parlamento Federal

alemão, o Bundestag.

Outros países

Na Espanha, o Vox, que se declara herdeiro do ditador Francisco Franco e dos

Cavaleiros Templários da Idade Média, também fez progressos nos últimos tempos,

embora na última pesquisa seu ímpeto tenha arrefecido. Esta deu, em primeiro

lugar, o conservador Partido Popular (PP), com 31,3% dos votos. Em segundo, vem

o Partido Socialista Operário Espanhol, atualmente no governo, com 29,5%. Em

terceiro vem o Vox, com 14,8% e em quarto a frente de esquerda, Sumar, com

13,4%; 11% ficariam para outros partidos.

Partidos de extrema direita lideram os governos da Itália, da Polônia e da Hungria.

Na Finlândia, a extrema direita passou a integrar o governo, e na Suécia dá apoio

decisivo ao novo governo conservador. Na Grécia, onde os conservadores

conseguiram expressiva vitória recentemente, três partidos de extrema direita

conseguiram entrar no Parlamento Nacional.

E na cada vez mais convulsionada França a candidata Marine Le Pen, também de

extrema direita, ganha mais votos a cada eleição que disputa.