Passageira diz que motorista que atropelou Kayky Brito não corria

A dentista Maria Estela Lima chega para depor na 16ª DP (Barra da Tijuca). ‘Estava com velocidade tranquila’

A passageira que estava no carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito na

madrugada do último sábado (2) prestou depoimento nesta segunda-feira (4) na 16ª DP, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Maria Estela Lima, que é dentista, afirmou aos jornalistas que o motorista não corria na hora do acidente.

“Não estava em excesso de velocidade, estava super tranquilo (…) Estava em uma

velocidade tranquila.” Ela contou que estava com a filha, que ambas estavam sem

cinto de segurança, e que sua percepção era a de que o motorista não corria.

O acidente aconteceu na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na altura do posto 6, quando o ator atravessava a rua fora da faixa de pedestres e foi atingido

pelo veículo do motorista de aplicativo.

O motorista prestou socorro e aguardou a polícia no local, que o conduziu para

registrar o caso e fazer o exame de alcoolemia, que deu negativo.

Segue em estado grave

No início da tarde de ontem (4), Kayky seguia internado em estado grave no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio. O ator foi diagnosticado com politraumas pelo corpo e traumatismo craniano, que é o que mais preocupa os médicos. Está sedado e intubado para respirar melhor.

O último boletim divulgado pelo hospital diz que Kayky “passou por fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso.”

O carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito tinha uma câmera interna, e o motorista costumeiramente gravava as corridas. A informação é do delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra), que deve receber as imagens nesta segunda.