Passageira recebe mensagem de corridas sugerindo favores sexuais como pagamento

Uma mulher registrou queixa contra um motorista de aplicativo por importunação

sexual. Ela relatou que, mesmo antes do embarque, começou a receber mensagens

sugerindo que pagasse a corrida com favores sexuais. O caso foi registrado na 29ª

DP (Madureira).

No último domingo (21), Talie Alves conta que estava na Feira da Glória, na Zona

Sul, acompanhada por amigas, quando chamou um motorista pelo aplicativo por

volta de 23h. Ele aceitou a corrida e começou a mandar mensagens se insinuando

para ela.

Os prints da conversa foram publicados em redes sociais e outras mulheres

contaram que passaram por situações semelhantes.

“Para mim, que estou acostumada a estar sempre pegando carro de aplicativo, foi

algo muito chocante mesmo. Você não se sente segura. Você está acostumada

com essaforma de transporte e aí, do nada, se sente vulnerável naquele momento”,

afirmou a passageira.

A vítima contou que o responsável pela conta no aplicativo chegou a mandar uma

mensagem para ela negando que seja o autor do diálogo. Ele afirmou que foi um

colega que desejava fazer uma brincadeira.

A plataforma do aplicativo de corrida entrou em contato com Talie dizendo que o

motorista foi banido do sistema.