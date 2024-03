Passageiro é morto em assalto a ônibus depois de tentar desarmar criminosos na Avenida Brasil

Policiais fazem perícia no local onde passageiro foi morto

O passageiro da linha 425D (Campo Grande x Alcântara) morreu ao reagir a um

assalto, na manhã desta quinta-feira (7), na Avenida Brasil. Ele tentou desarmar os

bandidos antes de ser baleado. Cláudio Pedro da Silva, 45 anos, foi atingido na

cabeça.

O motorista do coletivo relatou que a vítima chegou a retirar o carregador da pistola

usada por um dos assaltantes. “Esse rapaz entrou em luta corporal com ele e

conseguiu tirar o carregador da arma. Tirou o pente da arma e jogou no meio do

carro. Só que ficou um projétil na agulha, foi esse único que matou ele”, contou

Valmiro Vieira Cesar.

Os dois criminosos entraram no coletivo e pagaram passagem, pouco tempo depois

anunciaram o assalto, já na altura de Bonsucesso. No momento em que recolhiam

os pertences das vítimas, o passageiro. A vítima foi atingida na cabeça e morreu

ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de PMs do 22º BPM (Maré) foi

acionada para a ocorrência, mas ao chegar no local já encontrou a vítima sem vida

na calçada. Os criminosos também já haviam fugido. Os policiais apreenderam o

carregador abandonado pela dupla.