Passista trans é morta a facadas, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio

A Polícia Civil investiga a morte da passista trans Amanda de Souza Soares, conhecida pelo nome artístico Mandy Gin Drag, de 23 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O corpo da vítima, que apresentava ferimentos de facadas,foi encontrado num terreno baldio perto de casa, na madrugada do último dia (1°). O celular dela foi levado pelo assassino.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados por vizinhos para a ocorrência de homicídio no bairro Jardim Nova República. No local, os agentes encontraram o corpo da vítima e isolaram a área para perícia.

Natural de Niterói, Amanda se preparava para desfilar pela Acadêmicos do Cubango na semana que vem.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar e prender o assassino.